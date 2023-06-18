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Дерматокосметолог объяснила, в чем польза и вред дегтярного мыла

Мыло из дегтя березы раньше использовали, чтобы лечить экзему, псориаз и угри. Уступает ли оно современным косметическим средствам, "Вечерней Москве" рассказала дерматокосметолог Амина Бердова.

Дерматокосметолог объяснила, в чем польза и вред дегтярного мыла
© Pxhere

По словам специалиста, дегтярное мыло популярно как средство для ухода за жирной и проблемной кожей. Его главный плюс в дезинфицирующих и противовоспалительных свойствах. Деготь березы способен снижать воспаление на коже, уменьшать раздражение.

Поскольку дегтярное мыло делает кожу менее жирной, менее вероятными становятся угри и другие дерматологические проблемы.

В числе негативных сторон использования дегтярного мыла Бердова называет аллергенность и способность сушить кожу. Именно поэтому его не рекомендуют людям с сухой и чувствительной кожей которая склонна к раздражению и покраснению.

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Средство для умывание, ориентированное на конкретный тип кожи, может подойти лучше, чем дегтярное мыло, поскольку, как правило, содержит дополнительные составляющие, которые помогают сделать состояние кожи лучше. Это могут быть витамины, антиоксиданты, гиалуроновая кислота. Жирную и проблемную кожу нужно увлажнять, а не подсушивать.

Чтобы не навредить себе, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. При отсутствии особых проблем с кожей, можно использовать дегтярное мыло, но не чаще, чем раз в день.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как использовать в быту хозяйственное мыло.

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