Что будет с вашим телом, если стоять в планке по 10 минут в день

Планка - это упражнение, которое стало популярным в последние годы благодаря своей простоте и эффективности. В основном, планка направлена на укрепление мышц кора, но она также влияет на другие группы мышц, такие как плечи, грудные и нижние конечности.

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Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Strength and Conditioning Research, планка является одним из самых эффективных упражнений для укрепления мышц кора. Участники исследования выполняли планку на протяжении 6 недель, и результаты показали значительное улучшение силы мышц кора, а также уменьшение объема талии.

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Если вы будете стоять в планке по 10 минут каждый день, вы заметите следующие изменения в вашем теле:

1. Укрепление мышц кора: Планка активирует все основные мышцы кора, включая прямые и косые мышцы живота, а также мышцы глубокого кора, которые поддерживают позвоночник. Укрепление этих мышц помогает улучшить осанку, предотвратить боли в спине и улучшить спортивную производительность.

2. Улучшение гибкости и мобильности: Планка также влияет на гибкость и мобильность плеч, грудных и тазобедренных суставов. Исследование, опубликованное в Journal of Bodywork and Movement Therapies, показало, что регулярное выполнение планки улучшает гибкость мышц и суставов, что может помочь предотвратить травмы и улучшить качество жизни.

3. Улучшение баланса и стабильности: Планка тренирует ваше тело удерживать равновесие и стабильность в течение длительного времени. Исследование, опубликованное в Journal of Exercise Rehabilitation, показало, что планка улучшает баланс и стабильность у пожилых людей, что может помочь предотвратить падения и связанные с ними травмы.

4. Снижение процента жира: Хотя планка не является кардионагрузкой, она может помочь сжигать калории и снизить процент жира в теле. Исследование, опубликованное в Journal of Sports Science & Medicine, показало, что комбинированные упражнения на силу и выносливость, включая планку, могут снизить процент жира и улучшить композицию тела.