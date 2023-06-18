Нарколог: спиртное не согревает и не расслабляет

Нарколог Масякин: спиртное не согревает и не расслабляет. Зато стопроцентно вызывает зависимость и убивает здоровье. А народные предания это только ускоряют. Но мало кто не поймёт, когда на морозе пьют, чтобы согреться, а после тяжёлой рабочей недели или стресса — чтобы отдохнуть и успокоиться. Всё это и не только лишь народные устои, но в сути их разбираться не принято.

Миф 1: алкоголь успокаивает

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Если выпить немного, опьянение и ощущение расслабления, длится около двух часов, сказал «Ленте.ру» врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. Если же такой тип успокоения после любого стресса и напряжения вошёл в привычку, это уже просто признак начальной стадии формирования алкогольной зависимости.

Миф 2: алкоголь согревает

Субъективное ощущение прилива тепла, покраснение и румянец на лице, притупление чувства опасности от обморожения и холода вокруг — всё это действительно можно обнаружить у себя после употребления небольшого количества алкоголя на холоде.

Но происходит всё это благодаря тому, что кровеносные сосуды расширяются, а кровь перераспределяется в кровеносном русле.

«Последствия же от этого могут быть минимальными, если все происходит в тёплом помещении. Конечно, если риск развития алкогольной зависимости сравнивать с шансом смертельно замерзнуть либо лишиться части тела в результате обморожения», — отметил нарколог.

Миф 3: алкоголь помогает при пониженном давлении

Рюмка коньяка в качестве меры экстренной помощи для повышения давления — это ошибка.

Согласно исследованиям, небольшие дозы алкоголя на короткое время понижают артериальное давление. А вот его уровень и риск развития артериальной гипертензии в большей степени взаимосвязан с количеством употребляемого алкоголя в день и в неделю. Но никак не с типом алкогольного напитка и схемой потребления алкоголя.

Специалист призвал не заменять лекарства алкоголем, чтобы уберечь себя от негативных для здоровья последствий.

Миф 4: алкоголь помогает креативить

В действительности спиртное разве что может снизить критические мысли о возникающих идеях.

«Потребление алкоголя снижает объём рабочей памяти и способствует появлению мыслей, не связанных с задачей или деятельностью, которой мы в данный момент занимаемся, что иногда позволяет обнаружить неожиданные связи между идеями», — сказал Масякин.

Да и в целом с каждым употреблением творческих сил становится всё меньше, а последствий для организма, наоборот, больше — вплоть до необратимых.

Как пример, вред от употребления одного из популярных напитков — вина. О нем рассказал хирург Александр Умнов. И это: