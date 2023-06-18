Эндокринолог объяснила, сколько мороженого можно съесть в жару

Мороженое считается самым популярным летним лакомством, однако его чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Чтобы не навредить фигуре и избежать развития сахарного диабета, следует придерживаться определенной нормы. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, сколько мороженого можно съесть в жару без последствий.

«Если у вас есть лишний вес, то употреблять мороженое каждый день точно не стоит. Как и тем, кто борется с угревой болезнью», — написала медик в своем Telegram-канале.

По ее словам, лучше всего съедать одну порцию этого десерта раз в месяц. Кроме того, важно делать это в первой половине дня, до 15:00, чтобы не вызвать вечером серьезный скачок уровня сахара в крови.