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Эндокринолог Павлова объяснила, сколько мороженого можно съесть в жару

Мороженое считается самым популярным летним лакомством, однако его чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эндокринолог объяснила, сколько мороженого можно съесть в жару
© Слово и Дело

Чтобы не навредить фигуре и избежать развития сахарного диабета, следует придерживаться определенной нормы. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, сколько мороженого можно съесть в жару без последствий.

«Если у вас есть лишний вес, то употреблять мороженое каждый день точно не стоит. Как и тем, кто борется с угревой болезнью», — написала медик в своем Telegram-канале.

По ее словам, лучше всего съедать одну порцию этого десерта раз в месяц. Кроме того, важно делать это в первой половине дня, до 15:00, чтобы не вызвать вечером серьезный скачок уровня сахара в крови.

С точки зрения медицины, пользы в мороженом, например, в пломбире, почти нет. Ведь то небольшое количество белка и кальция, содержащееся в молоке, фактические нивелируется большим объемом сахара и жира. Чтобы получить более существенную пользу от мороженого, можно заморозить свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок, резюмировала эксперт.

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