Сколько можно выпивать алкоголя, чтобы не набрать лишний вес

Всем давно известно о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека.

© Свободная пресса

В частности, он разрушает клетки внутренней поверхности пищевода, желудка и кишечника, из-за чего тормозится процесс метаболизма. Страдают также печень, почки и сердце.

Между тем, любители пропустить по бокалу красного, игристого вина или стопочки водки/коньяка перед сном, утешают себя тем, что от такого «хобби» у них не растут талия и живот, а также не круглеют бёдра. Однако, как утверждает врач-гастроэнтеролог Ирина Тутищева, это не так.

«Увы, но это заблуждение, – цитирует специалиста издание «Кубанские новости». – Практически любой алкоголь обладает высокой энергетической ценностью, способен активизировать чувство голода, увеличивая риск переедания».

Как пояснила гастроэнтеролог, по калорийности спиртные напитки отличаются, хотя и незначительно. Например, в 100 граммах ликёра содержится 300-350 ккал, в крепких напитках (ром, водка, виски, джин) – 250 ккал, в крепленом вине –200-250 ккал, в бренди и коньяке – 175 ккал, в полусладком вине – 100-150 ккал, в пиве – 100 ккал, а в сухом белом или красном вине – 65-87 ккал.

Чтобы не навредить своему здоровью и не набрать лишних килограммов Тутищева рекомендует знать меру.

«Так, согласно нормам ВОЗ, безопасная доза коньяка, бренди, виски и водки в сутки составляет 45 мл, пива – 330 мл, а сухого вина – 150 мл», – рассказала врач.