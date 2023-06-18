Отравление лимонной кислотой, симптомы, что делать

Отравление лимонной кислотой: симптомы и что с этим делать
Составили план действий, который поможет минимизировать побочные эффекты.
Последствия употребления лимонной кислоты и их минимизация
Лимонная кислота может разъедать ткани в ротовой полости, горле, пищеводе, желудке и кишечнике, вызывая ожоги и язвы. Все эти негативные последствия связаны с агрессивным воздействием вещества на ткани и органы человеческого организма.
Употреблять лимонную кислоту в чистом виде ни в коем случае нельзя. Попадание продукта в организм может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Последствия, которых стоит ожидать:
Не пытайтесь использовать лимонную кислоту как заменитель природных продуктов, таких как лимоны или другие фрукты. Если вы по ошибке выпили её, необходимо немедленно обратиться к врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь.
Что делать, если выпил лимонную кислоту?
При отравлении продуктом симптомы проявляются почти сразу. Среди них:
В первую очередь необходимо промыть рот водой, чтобы разбавить кислоту и смыть её с поверхности зубов и слизистой оболочки. После этого рекомендуется выпить небольшое количество молока или другого жирного продукта, чтобы снизить уровень вещества в желудке и смягчить его воздействие на слизистую.
Вне зависимости от принятых мер полностью устранить последствия употребления лимонной кислоты самому невозможно, поэтому, прежде чем что-либо делать, вызовите скорую, которая окажет вам первую помощь. А пока она будет ехать, вы сможете позаботиться о себе по нашей инструкции.