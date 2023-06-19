5 неочевидных привычек, из-за которых возникает жир на животе

Многие уверены, что жир в области талии возникает только из-за неправильного питания и отсутствия физических нагрузок. Однако нередко жировая прослойка на животе появляется из-за других, менее очевидных привычек.

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Избавившись от них, спустя некоторое время вы сможете заметить, что жир постепенно начал уходить.

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Подробнее о привычках, которые способствуют появлению жира – в материале "Рамблера".

Скроллинг соцсетей в кровати

Некоторые люди засыпают в обнимку с телефоном, а, просыпаясь, тут же тянутся за смартфоном проверить соцсети. Однако синий свет, исходящий от экрана гаджета, нарушает циркадный ритм, что подавляет выработку мелатонина. Это приводит к плохому сну и отсутствию энергии, которую мы часто пытаемся восполнить, налегая на сладости. Вдобавок к этому при недостатке сна изменяется обмен веществ – мышцы растут в разы медленнее, а жир на животе быстрее.

Ужин перед сном

Врачи рекомендуют ужинать не позднее, чем за три часа до сна. Если вы ужинаете непосредственно перед сном, вместо того, чтобы отдыхать, организм вынужден направлять энергию на переваривание пищи и запасать жир на животе.

Поздний ужин негативно сказывается на уровне сахара в крови и метаболизме жиров. Кроме того, сон становится более поверхностным, из-за чего выспаться не получается и утром вы чувствуете себя "разбитой".

Кофе во второй половине дня

По данным исследования, опубликованного в «Журнале клинической медицины сна», чашка кофе даже за шесть часов до отхода ко сну оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Это также негативно влияет на качество сна и провоцирует повышение уровня гормона грелина, который вызывает чувство голода.

Стакан молока перед сном

Такой ритуал может быть безвреден для тех, у кого нет никаких проблем с лишним весом. А вот остальным от молока на ночь стоит отказаться. Молочный жир и лактоза (молочный сахар) лишь поспособствуют набору веса. Гораздо лучше заменить молоко травяным чаем – он окажет успокаивающий эффект.

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