Какой напиток поможет быстрее уснуть
Напиток на основе теплого молока поможет быстрее отойти ко сну, поскольку обладает успокаивающим эффектом. Молочные белки особенно хороши для погружения организма в состояние покоя и расслабления. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
Данное питье называется «лунным молоком» - его рецепт уходит корнями в аюведические манускрипты древней Индии. В России наиболее распространен вариант напитка, состоящий из теплого молока, меда и корицы. Иногда для разнообразия вкуса и запаха к нему добавляют и другие ингредиенты.
По мнению Матыскиной, наиболее подходящим компонентом древнего напитка является именно коровье молоко. Его растительные аналоги подходят в меньшей степени из-за переизбытка или отсутствия в их составе нужных для сна элементов. Некоторые из этих напитков, например ореховое молоко, вообще не способствуют быстрому засыпанию, поскольку создают большую нагрузку на организм.
А вот мед в небольших количествах в сочетании с ромашкой или мятой вполне подходит для «лунного молока», поскольку усиливает успокаивающий эффект. Однако, по мнению диетолога, не всем стоит увлекаться подобным питьем.
«Людям с диабетом нельзя пить такой напиток. Если наша цель – снижение веса, то простые углеводы нужно принимать до пяти часов вечера, то есть в первой половине дня, поэтому употребление «лунного молока» в таком случае тоже лучше ограничивать. Еще бывает аллергия на мед. Если подобных противопоказаний нет, то можно пить этот напиток два-три раза в неделю», – резюмировала Екатерина Матыскина.