Какой напиток поможет быстрее уснуть

«Людям с диабетом нельзя пить такой напиток. Если наша цель – снижение веса, то простые углеводы нужно принимать до пяти часов вечера, то есть в первой половине дня, поэтому употребление «лунного молока» в таком случае тоже лучше ограничивать. Еще бывает аллергия на мед. Если подобных противопоказаний нет, то можно пить этот напиток два-три раза в неделю», – резюмировала Екатерина Матыскина.