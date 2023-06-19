Список разрешенных продуктов при гастрите

В Роскачестве рассказали, как питаться при гастрите, какие именно продукты и напитки раздражают желудок, повышают кислотность и усугубляют симптомы гастрита.

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Эксперты утверждают, что при гастрите можно есть разные продукты.

Например, фасоль и бобовые, нежареные морепродукты, моллюски и яйца, овощи с низким содержанием кислот, мёд, нежирный мягкий сыр с малым содержанием соли, а также фрукты с низким содержанием кислот и сахара. Также можно употреблять крупы: овёс, ячмень, рис.

Не повредят желудку и нежирный йогурт и домашняя птица без кожи (курица или индейка), имбирь, куркума, цельнозерновой хлеб и макароны, а также продукты, богатые пробиотиками: квашеная капуста и чайный гриб.

Список запрещённых продуктов значительно больше. Людям с гастритом нельзя есть кислые фрукты (цитрусовые), зелень (капусту, шпинат, лук), грибы, шоколад и кукурузу. Также не стоит пить кофе, чай, жирные молочные продукты, алкоголь и газированные и энергетические напитки.

Также нельзя жирную и острую пищу, фастфуд, жареные яйца, чеснок, мороженое, торты и пирожные, орехи и ореховое масло, маринады, майонез, сливочные соусы, картофельные чипсы, мясные полуфабрикаты.