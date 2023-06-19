Минобороны РФ: Пентагон выводит насекомых-переносчиков гепатита B и СПИД

Пентагон пытается развести насекомых, которые способны переносить СПИД и вирус гепатита В. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности США.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков [заболеваний], возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», — заявил Игорь Кириллов, его слова приводит telegram-канал Минобороны России.

Он также подчеркнул, что США ведут работы по размножению опасных насекомых не только на своей территории, но и в других странах. Благодаря этому работники лабораторий могут провести эксперименты на 89 видах комаров и 12 видов клещей.

На том же брифинге Кириллов отметил, что в России стали чаще болеть птичьим гриппом из-за перелетных птиц с территории Украины. Из-за этого в ряде водоемах появились очаги заболеваний.