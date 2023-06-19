$83.65-0.3191.63+0.67

Диетолог Королева предупредила о вреде зелени с грядки

Диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление в пищу немытой зелени может привести к отравлению и заражению организма паразитами. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, для выращивания растений зачастую применяются различные вредные для организма химикаты. Также на зелени могут находиться яйца паразитов.

Ополоснуть или замачивать: как долго нужно мыть зелень

Чтобы избежать их попадания в организм и избежать отравления и заражения, специалист рекомендует перед употреблением продуктов в пищу тщательно их промыть.

Ранее гастроэнтеролог описала пользу и вред зеленого лука.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители