Диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление в пищу немытой зелени может привести к отравлению и заражению организма паразитами. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, для выращивания растений зачастую применяются различные вредные для организма химикаты. Также на зелени могут находиться яйца паразитов.

Чтобы избежать их попадания в организм и избежать отравления и заражения, специалист рекомендует перед употреблением продуктов в пищу тщательно их промыть.