Психологи рассказали, как вернуть душевное равновесие

Отличное настроение и позитивный взгляд на жизнь — каждому из нас хочется все время находиться в таком состоянии. Но, учитывая реалии современной жизни, не всегда это удается. О том, что поможет восстановить душевный покой и гармонию, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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С каждым годом наша жизнь ускоряется — еще век назад люди жили более размеренно, а сейчас «покой нам только снится». Мы привыкли жить в режиме многозадачности. Неудивительно, что в бесконечной суете и потоке однотипных дел нам все труднее сохранять позитивный настрой и душевное равновесие. Все чаще можно столкнуться с так называемым выгоранием.

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"Есть несколько важных критериев, свидетельствующих об эмоциональном выгорании: крайняя степень истощенности, цинизм и рабочая неэффективность. Это всегда стресс, поэтому обязательно нужно снижать его уровень с помощью физической нагрузки, сбалансированного питания, нормализации режима дня и психологических методов профилактики", —рассказала Екатерина Игонина.

Научиться проживать жизнь полноценно и с удовольствием, наслаждаться каждым ее моментом, помогут несложные советы психологов.

Следуйте своему темпу

Планируйте выполнение основных дел в то время суток, в которое вы более энергичны и трудоспособны. Если после обеда тянет в сон, то лучше поспать минут пятнадцать — именно столько нужно для возвращения бодрости. Обязательно считайтесь с потребностями организма, тогда хорошее настроение будет обеспечено.

Повышайте стрессоустойчивость

Умение контролировать эмоции — важная часть поддержания душевного баланса. Если вас легко выбивают из колеи мелкие неурядицы, стоит задуматься над тем, почему это происходит. Определите, что вы способны изменить, а что следует принять как данность. Всегда есть выбор — либо долго переживать кризисную ситуацию, либо начать действовать. Помните, что именно волнения отнимают гораздо больше сил и времени, чем конкретные действия.

Своевременно разрешайте внешние и внутренние противоречия

Если ощущаете внутри негативные чувства, например: злобу, уныние или обиду, не отгораживайтесь от них, выделите время, чтобы определить источник тревоги. Может он заключается в отношении к себе или другому человеку, касается особенностей вашего характера, или, например, кризисной ситуации в рабочем коллективе, семье.

Будьте честны с собой

Желая обрести психологическое равновесие, будьте искренни в своих чувствах и потребностях. Не смущайтесь того, что восстановить силы, лично вам, например, помогает сидение дома, а не экстремальные виды спорта. Ваша жизнь — это только ваши решения.

Также эффективным способом борьбы с выгоранием будет наличие хобби и увлечений. Находите те способы релаксации, которые помогут лично вам снять напряжение и привнести в жизнь положительные эмоции.

Очень важно прислушиваться к своим чувствам, находить точки опоры в том, что интересно именно нам самим, а не «модно и современно». Помните, некоторые случаи эмоционального выгорания требуют профессиональной помощи. Не стесняйтесь обращаться к психологам и другим специалистам.

СПРАВКА

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.