"Если вы видите, что вес изменился, и он так некрасиво перераспределился, появились стрии, черные пятна, особенно подмышки, сгибы, там, где кожа потеет. Это тоже повод задуматься о том, нет ли избытка кортизола в организме. Это грозное, тяжелое заболевание, болезнь или синдром Иценко-Кушинга", – заявила Лернер.