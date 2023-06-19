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Эндокринолог Лернер рассказала об опасном типе ожирения среди женщин

Эндокринолог ГКБ им. Плетнева Маргарита Лернер заявила о необходимости срочно обратиться к специалисту, если увеличились отдельные части тела. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам медика, когда происходит перераспределение подкожно-жировой клетчатки, нехарактерное для девушек, появляются широкие багровые стрии на теле, то это повод задуматься. По словам медика, это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочечников.

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"Если вы видите, что вес изменился, и он так некрасиво перераспределился, появились стрии, черные пятна, особенно подмышки, сгибы, там, где кожа потеет. Это тоже повод задуматься о том, нет ли избытка кортизола в организме. Это грозное, тяжелое заболевание, болезнь или синдром Иценко-Кушинга", – заявила Лернер.

Ранее эндокринолог рассказала, чем опасна сильная потливость.

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