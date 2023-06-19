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Женщина получила ожог лица во время популярной процедуры в салоне красоты

Россиянка получила ожог лица во время популярной косметической процедуры в салоне красоты. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «112».

Женщина получила ожог лица во время популярной процедуры
© Lenta.ru

Сообщается, что 22-летняя жительница Москвы Арина (фамилия неизвестна) решила улучшить свою внешность и записалась в салон красоты, чтобы сделать восковую коррекцию бровей. Однако после процедуры девушке пришлось обращаться за помощью в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее термический ожог верхнего правого века II-III степени.

Известно, что салон красоты признал свою вину и вернул клиентке деньги за услугу. Помимо этого, сотрудники заведения выплатили россиянке 100 рублей на лечение.

Ранее другая жительница Москвы получила ожог глаз во время процедуры по наращиванию ресниц. После обращения к врачам россиянке диагностировали химический ожог конъюнктивы обоих глаз I степени.

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