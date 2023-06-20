Врач рассказала о рисках перелетов во время беременности

Врач-гинеколог Виктория Дементьева рассказала о распространенном мнении о том, что во время беременности женщинам лучше не летать на самолетах. В интервью «Газете.Ru» медик объяснила риски, которые связаны с такими путешествиями, и отметила, что отказаться от перелетов стоит лишь на критических сроках беременности.

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Специалист подчеркнула, что к критическим срокам относятся период предполагаемой имплантации эмбриона, периоды ранней и поздней плацентации и период органогенеза. Следовательно, наиболее безопасный период для перелетов — второй триместр, объяснила врач.

От таких путешествий стоит отказаться и в тех случаях, когда речь идет о беременности высокого перинатального риска. К примеру, в позднем репродуктивном возрасте или при угрозе прерывания беременности.

«Сам по себе токсикоз, например, не является основанием для отмены запланированного перелета, но необходимо иметь ввиду степень выраженности проявлений, наличие рвоты, невозможность соблюдения питьевого режима», — отметила Дементьева.

Кроме того, необходимо оценивать качество предлагаемых продуктов питания, соблюдение сроков годности и прочее. Перед перелетом также важно обратиться к лечащему врачу для обсуждения текущей ситуации, подытожила врач.

Ранее врач-гинеколог Илона Довгаль заявила, что перелет и отдых на море во время беременности в некоторых случаях могут сопровождаться рисками для здоровья будущей матери и ребенка.