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Хирург Гадзиян назвал вредный для сосудов продукт

Хирург-уролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал о продукте, который может серьезно навредить сердцу, кровеносным сосудам и даже увеличить риск развития Альцгеймера и рака. Этим продуктом является маргарин, который иногда используют вместо сливочного масла, написал он в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что маргарин нельзя получить без нагревания и добавления химикатов, и это делает его вредным для нашего здоровья. Он содержит трансжиры и радикалы, которые могут нанести вред нашему сердцу, кровеносным сосудам и способствовать развитию болезни Альцгеймера, ожирения и даже рака.

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Эксперт предупреждает, что маргарин следует избегать и не заменять им сливочное масло, особенно если мы употребляем его регулярно. Он рекомендует обратить внимание на состав продуктов и избегать использования маргарина, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить возможные проблемы, связанные с сердцем, сосудами и злокачественными заболеваниями.

Ранее мы писали о том, что кардиологи перечислили диеты для сердца и сосудов.

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