Терапевт назвала продукты, которые приближают старость и смерть

Некоторые продукты способны стать причиной появления морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица. Об этом Life рассказала терапевт Камила Исаева.

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Так, прежде всего специалист советует отказаться от добавок к еде — ароматизаторов, консервантов, красителей и загустителей, которые могут ускорить старение. Наибольший риск для кожи создает сахар, отметила Исаева. Чрезмерное употребление сладкого вызывает гликирование белков в организме, а это — приводит к образованию токсинов, разрушает коллаген кожи и делает ее менее эластичной.

Помимо этого, терапевт советует отказаться от сосисок, колбас и подобных продуктов, потому что они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, колоректального рака, повышения холестерина. Эксперт советует заменить такие продукты полезным жиром.

«Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому, крайне важно дополнить свое меню различными источниками омега-3», — указала Исаева.

Она также рекомендует не увлекаться приготовлением еды в скороварке, на гриле или путем жарки, потому что такие способы уничтожают до 90% полезных веществ, которые важны для сохранения молодости. Последнее, на что терапевт обратила внимание, — алкогольные напитки могут ухудшить психическое здоровье и ускорить снижение когнитивных функций.