5 способов быстро взбодриться после бессонной ночи

Полноценный сон – залог здоровья. Но бывает, что поспать ночью не удается, а впереди еще целый рабочий день.

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Рассказываем о способах, которые помогут взбодриться и не уснуть.

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Тонизирующий холод

Преодолеть сонливость помогут прохладный воздух и вода. Комнату необходимо проветривать либо включать кондиционер, если на улице жарко. Плюс время от времени надо умываться холодной водой. Отлично помогает взбодриться контрастный душ: стоит принять его утром и в течение дня, если есть такая возможность. Только важно учитывать, что он не рекомендован людям с ослабленным иммунитетом и проблемами сердечно-сосудистой системы.

Зарядка для подзарядки

Стряхнуть сонливость можно и с помощью физической активности. Несколько несложных упражнений – наклонов, отжиманий, потягиваний – разгонят кровообращение и активизируют выработку адреналина. Спать будет хотеться гораздо меньше. Также можно использовать еще одно простое упражнение: несколько секунд подышать, стараясь делать вдох более интенсивным. Это позволит мобилизовать нервную систему.

Действуйте точечно

Еще один способ взбодриться – сделать самомассаж ушей и пальцев рук. На них расположено много активных точек, стимуляция которых помогает разбудить весь организм. Также бодрящего эффекта легко добиться, если несколько раз нажать на точку в носогубной складке.

Нужен свет

Легче пережить недосып поможет яркий свет. Под его воздействием снижается выработка мелатонина – гормона, который отвечает за спокойный сон. Поэтому дома или в офисе необходимо раздвинуть шторы и включить осветительные приборы. А в солнечную погоду идеально выходить на прогулку, и тогда сон как рукой снимет.

Бодрящее питание