9 продуктов для повышения гемоглобина
Уровень гемоглобина очень важно поддерживать в норме, потому что он доставляет кислород во все органы организма человека. О том, какие продукты повышают его уровень в крови, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, за уровень гемоглобина отвечают белок, железо и факторы, которые способствуют их усвоению. На него хорошо влияют продукты, которые содержат:
- железо;
- белок;
- аскорбиновую кислоту.
— Условно, если за один прием пищи человек хочет учесть все эти пункты, хорошо будет съесть квашеную капусту и мясо, — сказал он. — Капуста богата аскорбиновой кислотой, а мясо — это железо и белок, которые при этом легко усваиваются.
Однако есть слишком много мясного Гинзбург не рекомендует.
— Несмотря на то что мясо повышает уровень гемоглобина, оно при этом снижает способность человека к долголетию, — заверил специалист.
Диетолог заметил, что также хорошо повышают гемоглобин и другие продукты, поэтому обязательно стоит включить в рацион:
- крупы;
- орехи;
- грубый хлеб;
- овощи и фрукты;
- рыба;
- печень;
- птицу.
— Все эти продукты повышают уровень железа и белка в организме, увеличивают способность синтеза железа, за счет чего повышается гемоглобин, — заключил Гинзбург.