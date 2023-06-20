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9 продуктов для повышения гемоглобина

Уровень гемоглобина очень важно поддерживать в норме, потому что он доставляет кислород во все органы организма человека. О том, какие продукты повышают его уровень в крови, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

9 продуктов для повышения гемоглобина
© Вечерняя Москва

По его словам, за уровень гемоглобина отвечают белок, железо и факторы, которые способствуют их усвоению. На него хорошо влияют продукты, которые содержат:

  • железо;
  • белок;
  • аскорбиновую кислоту.

— Условно, если за один прием пищи человек хочет учесть все эти пункты, хорошо будет съесть квашеную капусту и мясо, — сказал он. — Капуста богата аскорбиновой кислотой, а мясо — это железо и белок, которые при этом легко усваиваются.

Однако есть слишком много мясного Гинзбург не рекомендует.

— Несмотря на то что мясо повышает уровень гемоглобина, оно при этом снижает способность человека к долголетию, — заверил специалист.

Диетолог заметил, что также хорошо повышают гемоглобин и другие продукты, поэтому обязательно стоит включить в рацион:

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  • крупы;
  • орехи;
  • грубый хлеб;
  • овощи и фрукты;
  • рыба;
  • печень;
  • птицу.

— Все эти продукты повышают уровень железа и белка в организме, увеличивают способность синтеза железа, за счет чего повышается гемоглобин, — заключил Гинзбург.

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