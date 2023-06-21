Врач рассказала о влиянии занятий спортом на состояние груди

Маммолог Фатима Тамаева рассказала о влиянии занятий спортом на состояние груди. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Специалист отметила, что тренировки помогают избежать ожирения, которое является основным фактором развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы.

«Физические нагрузки также способствуют снижению уровня эстрогена, избыток которого считается основной причиной возникновения злокачественной опухоли груди», — добавила она.

Кроме того, врач подчеркнула, что правильное функционирование молочных желез зависит от состояния больших и малых грудных мышц.

«Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. При этом важно помнить, что любая физическая нагрузка должна быть дозированной», — пояснила Тамаева.