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Мясников рассказал о пользе блюд из одуванчиков

Из одуванчиков можно делать салаты и варенье, конфеты и напитки. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о пользе блюд из этих цветков.

Мясников рассказал о пользе блюд из одуванчиков
© РИА "ФедералПресс"

«Это растение способно улучшать состояние кожи и слизистых, может снизить риск возникновения тромбов, улучить углеводный обмен, работу сердечно-сосудистой системы и кишечника», – отметил врач.

По словам Мясникова, употребляя блюда с этим растением, можно улучшить процесс похудения и состояние при диабете.

Делая блюда из одуванчиков, стоит в первую очередь избавиться от природной горечи. Рекомендуется замочить листья в прохладной соленой воде.

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