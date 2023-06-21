Мясников рассказал о пользе блюд из одуванчиков
Из одуванчиков можно делать салаты и варенье, конфеты и напитки. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о пользе блюд из этих цветков.
«Это растение способно улучшать состояние кожи и слизистых, может снизить риск возникновения тромбов, улучить углеводный обмен, работу сердечно-сосудистой системы и кишечника», – отметил врач.
По словам Мясникова, употребляя блюда с этим растением, можно улучшить процесс похудения и состояние при диабете.
Делая блюда из одуванчиков, стоит в первую очередь избавиться от природной горечи. Рекомендуется замочить листья в прохладной соленой воде.