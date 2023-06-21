Развеян распространенный миф о наборе веса у женщин

Доктор медицинских наук, гинеколог Антонина Ледина развеяла распространенный среди женщин миф о наборе веса. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалистка рассказала, что климакс не приводит к увеличению массы тела. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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Врач назвала заблуждением мнение о том, что климакс приводит к увеличению веса. Ледина добавила, что миф о том, что гормоны, которые женщины принимают с контрацептивной целью или для лечения климактерического синдрома, вызывают повышение массы тела, существует уже давно.

«Напротив, если женщина гормоны не принимает, у нее будет масса тела расти», — отметила гинеколог.