Как получить максимум удовольствия от занятий йогой

В день летнего солнцестояния отмечается Международный день йоги. Это праздник любителей и профессионалов древних практик совершенствования духа и тела.

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Что нужно, чтобы стать йогом и получить от занятий максимум удовольствия, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев, который сам впервые встал на коврик. Для того, чтобы понять, что такое йога, сегодня я впервые в своей жизни пришел на занятия.

Кундалини, бикрам, инь, карма, авторская – в мире сотни направлений йоги. Классической считается хатха. Еще ее называют силовой. Этой практике больше 1000 лет.

«На ее основе все строится, поэтому прежде чем что-то изучать другое, нужно освоить хатха-йогу», – пояснила инструктор по хатха-йоге Виктория Кутья.

Занятия для начинающих состоят из нескольких блоков: дыхание, разминка, прогибы, наклоны и асаны – разные позы. Техникой дыхания можно заниматься как стоя, так и сидя.

Такую гимнастику можно делать перед сном или при стрессе. Чем медленнее дышите, тем лучше.

А это уже практика капалабхати – короткие, резкие выдохи. Эта техника активирует симпатическую нервную систему. Три таких цикла и – заряд бодрости на весь день.

Размяли дыхание, тянем мышцы. Не будем вдаваться в философию. Запутаться можно не только в ступенях познания, но и в собственном теле.

Путь к просветлению лежит через любовь к четвероногим. Почувствовать себя придется сначала кошкой, затем собакой, а дальше упражнения на баланс.

А вот приветствие солнца – Сурья-намаскара. Этот комплекс считается разминочным. Поймать равновесие сначала в позе, а потом и в жизни, уверяют йоги, можно, если обрести гармонию духовного и физического совершенства.