Из-за каких пищевых привычек мы набираем вес

Изменив их, вы сможете легко избавиться от лишних сантиметров на талии.

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Психологи уверяют, что у стройных людей в большинств случаев с детства заложены правильные пищевые привычки, которые они с легкостью проносят через всю жизнь. У тех же, кто легко набирает лишний вес, обычно глубоко заложены проблемы с пищевым поведением.

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Эти привычки прививались мамами и бабушками, считались традициями в семье, но во взрослом возрасте приводят к лишним сантиметрам на талии и бедрах.

«Доедай!»

Многие в детстве слышали похожие фразы: «Пока не съешь из-за стола не выйдешь!», «У нас свиней нет, доедать за тобой некому!» Такие настоятельные требования родителей продиктованы заботой и инстинктами: ребенок должен быть сытым. Часто родные не понимают, что из-за давления теряется возможность слышать сигнал мозга о сытости, привыкают доедать все, что на тарелке, даже если в желудке уже появилась тяжесть. Избавиться от такого поведения весьма сложно. Попробуйте заменить тарелки на совсем небольшие, так вы научитесь есть меньше и прислушиваться к себе.

Сладкое после еды

В начале суп, потом мороженое — эта установка процветает во многих семьях до сих пор. Сладости становятся поощрением, мотивацией, чтобы ребенок съел не самую любимую пищу. Однако с возрастом мы понимаем, что суп вкусен сам по себе, а диетологи настойчиво рекомендуют есть десерт как отдельный прием пищи, а не дополнять им обед или ужин.

Мало овощей

Несколько десятков лет назад свежие овощи и фрукты в холодные сезоны были в диковинку: длинный, водянистый огурец многие покупали лишь на праздники. Поэтому у взрослых сейчас плохо сформирована привычка есть овощи и фрукты ежедневно. При этом диетологи считают, что для здоровья и стройности необходимо употреблять пять порций клетчатки ежедневно — это около 400 грамм фруктов, ягод, овощей. Они дарят сытость, помогают работе ЖКТ, восполняют запас витаминов. Старайтесь добавлять салат из овощей к любому выбранному блюду, а в качестве перекуса используйте фрукты или ягоды.

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