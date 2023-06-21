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Названы способы сохранить бодрость и выглядеть моложе после 60 лет

Автор книг по здоровому образу жизни и инструктор по йоге Уэйн Леаль назвал простые способы для сохранения бодрости и здоровья после 60 лет. Его советы опубликовало издание The Sun.

Названы способы сохранить бодрость и выглядеть моложе после 60 лет
© Lenta.ru

Леаль утверждает, что в 65 лет он выглядит на 20 лет моложе и сохраняет активность, несмотря на дегенеративное заболевание позвоночника и перенесенные травмы. Мужчина уверен, что каждый способен добиться таких же результатов, если будет вести здоровый образ жизни и следовать его советам.

Одно из самых простых упражнений, о котором рассказал Лейль, направлено на тренировку силы захвата. Он посоветовал сжимать теннисный мяч, начиная с трех подходов по пять повторений на каждую руку и постепенно наращивая количество повторов. По словам инструктора, сильные запястья помогают сохранить общий тонус мышц и продлевают молодость.

Еще одно упражнение полезно для развития координации и четкости движений. Леаль посоветовал стоять на одной ноге при выполнении повседневных дел — мытья посуды или чистки зубов. С той же целью не следует садиться, надевая носки или обувь. Держать мышцы в тонусе, по словам инструктора, поможет привычка вставать с дивана или кровати без опоры на руки.

«Это отличное упражнение для людей с остеопорозом, особенно для тех, кто обеспокоен плотностью тазобедренных костей», — сказал Леаль.

Кроме того, он призвал заниматься плаванием или аквааэробикой и выработать привычку ежедневно делать зарядку, начиная с 20 приседаний и 20 отжиманий.

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