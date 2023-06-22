Названы продукты, которые могут способствовать появлению седины

Употребление сладких, жирных и жареных продуктов может ускорить появление седых волос. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина .

"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это все сладкое, жирное и жареное", – пояснила эксперт.

По словам Соломатиной, сладкая, жирная и жареная пища не только ускоряет поседение, но и общее старение организма. Поэтому употреблять такие продукты следует как можно реже.