Врач назвала оптимальный объем потребления жидкости

Человеку необходимо употреблять ежедневно рекомендуемый объем жидкости, это поможет избежать головной боли при обезвоживании. При этом стоит избегать избыточного употребления воды, так как это может привести к повышению артериального давления.

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Об этом рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

Эксперт пояснила, что рекомендуемый уровень жидкости 60-70 мл на кг веса, но не более 3 литров. Предпочтение отдается чистой питьевой воде.

Воробьева уточнила, что из-за дефицита жидкости кровь становится более вязкой. Как следствие – нарушается микроциркуляция, поэтому и возникает головная боль, передает РИАМО.