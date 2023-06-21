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Врач Генварская: чрезмерное употребление кофе чревато сексуальной дисфункцией

Чрезмерное употребление кофе и энергетических напитков чревато нарушением работы нервной системы и, как следствие, сексуальной дисфункцией. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Диана Генварская. По ее словам, при перевозбуждении организм не может адекватно реагировать на стрессовую ситуацию.

Врач: чрезмерное употребление кофе чревато сексуальной дисфункцией
© Газета.Ru

«Из-за чрезмерного употребления кофе и энергетиков нарушается работа нервной системы, что тут же ведет к инфарктам, к инсультам, к проблемам с артериальным давлением или к сексуальной дисфункции — у человека полностью пропадает желание и интерес общаться с противоположным полом, потому что на это тоже нужна энергия», — пояснила Генварская.

Она добавила, что кофе увеличивает уровень кортизола и норадреналина, что негативно влияет на надпочечники.

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