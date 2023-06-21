Врач: чрезмерное употребление кофе чревато сексуальной дисфункцией

«Из-за чрезмерного употребления кофе и энергетиков нарушается работа нервной системы, что тут же ведет к инфарктам, к инсультам, к проблемам с артериальным давлением или к сексуальной дисфункции — у человека полностью пропадает желание и интерес общаться с противоположным полом, потому что на это тоже нужна энергия», — пояснила Генварская.