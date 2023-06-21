Врач объяснила, как сахар вредит организму
Врач Камила Исаева назвала продукты, которые стоит исключить из рациона, чтобы сохранить жизнь и продлить молодость. В числе первых, оказался сахар.
«Враги молодости – ароматизаторы, консерванты, красители и загустители. Именно они могут ускорить процесс старения. Избыток сахара в рационе оказывает негативное воздействие на кожу. Излишнее потребление этого вещества может приводить к гликированию белков в организме, что провоцирует образование токсинов, разрушение коллагена», – отметила эксперт.
Камила Исаева призвала отказаться от колбас и сосисок. Кроме того, при приготовлении блюд стоит отказаться от жарки, гриля, пишет издание Sm.news.
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