Врач объяснила, как сахар вредит организму

«Враги молодости – ароматизаторы, консерванты, красители и загустители. Именно они могут ускорить процесс старения. Избыток сахара в рационе оказывает негативное воздействие на кожу. Излишнее потребление этого вещества может приводить к гликированию белков в организме, что провоцирует образование токсинов, разрушение коллагена», – отметила эксперт.