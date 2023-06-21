Как не навредить себе при занятиях йогой

«Готовим свое тело, стараясь избавиться от всех своих зажимов, освободиться от того, что «налипло», чтобы перейти к медитации и быть очищенными, освобождать уже мозг от всего того самого, что «налипло». А когда вы немножечко получаете некий опыт, если вы не новичок, а какое-то время уже позанимались, уже чуть более уверенно себя чувствуете, вы в принципе сможете поймать вот это медитативное состояние, когда вы просто двигаетесь в своем режиме и мозг не включается в какие-то другие процессы – он настолько в йоге, в процессе, в практике и он свободен от всего другого», – заявила Афанасьева.