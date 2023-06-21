Как не навредить себе при занятиях йогой
Йогу можно сравнить с медитацией. Можно сказать, что человек, практикуя йогу, готовится к медитации, сообщила РИАМО тренер по йоге сети World Class, участник эфиров Спортивных выходных Арина Афанасьева.
«Готовим свое тело, стараясь избавиться от всех своих зажимов, освободиться от того, что «налипло», чтобы перейти к медитации и быть очищенными, освобождать уже мозг от всего того самого, что «налипло». А когда вы немножечко получаете некий опыт, если вы не новичок, а какое-то время уже позанимались, уже чуть более уверенно себя чувствуете, вы в принципе сможете поймать вот это медитативное состояние, когда вы просто двигаетесь в своем режиме и мозг не включается в какие-то другие процессы – он настолько в йоге, в процессе, в практике и он свободен от всего другого», – заявила Афанасьева.
По ее словам, вот таким образом происходит некая динамическая медитация.
«В принципе, практика йоги подготавливает нас к медитации, к той самой, когда мы сидим и у нас никаких движений ни внешних, ни внутренних, только тишина, спокойствие и мы сравниваем себя с окружающей средой. Практика йоги готовит нас к этому медитативному процессу», – сказала Афанасьева.
Чтобы не навредить себе на занятиях йогой, человеку следует внимательно слушать тренера и не торопить события.
«Все, что я видела, из своего опыта, ученики вредили себе, когда слишком торопили события. Слушайте своего тренера. Если он говорит, что не надо пока садиться на шпагат, значит, не садитесь на шпагат, подождите, немножко поработайте. То есть не торопить события – это самое главное. Все придет вовремя, тогда, когда вы будете готовы, все получится. Важно просто быть здесь терпеливым», – пояснила Афанасьева.
И еще важный момент – это чувствовать свое тело, добавила тренер.
«Если вы чувствуете, что в каком-то положении тянете, и вам уже перебор, то есть если чувствуете, что еще чуть-чуть, и там что-нибудь треснет или лопнет – остановитесь. Это в принципе относится и к спешке в освоении, но притормозите немножко. Если чувствуете, что натягивает уже, слушайте свое тело – лучше вас его не знает никто», – заключила Афанасьева.
21 июня по всему миру отмечают Международный день йоги, учрежденный резолюцией Генассамблеи ООН в 2014 году для повышения осведомленности людей о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни.