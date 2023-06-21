Врач перечислил портящие зубы продукты

Свежевыжатые цитрусовые соки полезны для организма, но портят красоту и здоровье зубов, предупредил главный врач, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Дантистофф» Артем Харламов. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислил и другие продукты, которые вредят зубам.

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Харламов отметил, что, вопреки распространенному мнению, не все витамины приносят пользу. Особенно это касается витаминизированных спортивных напитков и жевательных таблеток. Дело, по его словам, в том, что в спортивные напитки помимо витаминов также добавляют сахар и кислоты.

Алкоголь и психотропные препараты могут вызывать долгую сухость во рту, уменьшая продукцию слюны, продолжил собеседник «Ленты.ру». Это плохо для зубов, поэтому такое состояние надо стараться корректировать полосканием рта фтористыми ополаскивателями или хотя бы водой, советует Харламов.

Белый хлеб, макароны, картофель фри, чипсы не являются сладкими, однако содержат крахмал, который уже во рту под действием слюны распадается на простые сахара, увеличивающие риск образования кариеса

Цитрусовые фрукты и свежевыжатые соки весьма полезны, но содержат большое количества лимонной кислоты, предупредил Харламов, поэтому после их употребления желательно полоскать рот. Также для домашнего отбеливания категорически не стоит натирать зубы лимоном.

Врач напомнил, что изюм, курага и другие сухофрукты хотя и полезны, но вредят зубам, так как являются аналогом сладких липких конфет.

«Необходимо отказаться от "долгоиграющих" карамелей, ирисок, которые липнут к зубам и трудно счищаются. При употреблении сладостей нужно придерживаться главного принципа: такие продукты должны находиться во рту как можно меньше времени», — подвел итог Харламов.