Спортивный врач объяснила, почему не стоит бегать при лишнем весе

Чтобы похудеть, люди часто начинают бегать. Однако делать этого не стоит, рассказала "Ленте.ру" спортивный врач Александра Чистякова.

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По словам специалиста, бег способен стать причиной артроза, артрита и проблем с межсуставными хрящами у людей с лишним весом. Это происходит из-за нагрузки на позвоночник и суставы ног.

Похудеть бег не поможет, поскольку во время него организм производит энергию за счет не жира, а других источников. Жир начинает сжигаться после 40-минут учащенного сердцебиения, что достигается только во время ходьбы.

При лишнем весе грамотнее начинать с техники «шаг-бег», которая представляет собой интенсивный шаг в сочетании с переменным бегом. Более того, учиться бегать стоит с профессиональным тренером.

При этом ни одна спортивная программа не позволит снизить вес, если питание не будет здоровым и сбалансированным. Необходимо употреблять достаточно белков, а во время тренировок и физических нагрузок пить воду.