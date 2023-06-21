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Спортивный врач Чистякова объяснила, почему не стоит бегать при лишнем весе

Чтобы похудеть, люди часто начинают бегать. Однако делать этого не стоит, рассказала "Ленте.ру" спортивный врач Александра Чистякова.

Спортивный врач объяснила, почему не стоит бегать при лишнем весе
© Pxhere

По словам специалиста, бег способен стать причиной артроза, артрита и проблем с межсуставными хрящами у людей с лишним весом. Это происходит из-за нагрузки на позвоночник и суставы ног.

Похудеть бег не поможет, поскольку во время него организм производит энергию за счет не жира, а других источников. Жир начинает сжигаться после 40-минут учащенного сердцебиения, что достигается только во время ходьбы.

Как начать бегать: руководство для начинающих

При лишнем весе грамотнее начинать с техники «шаг-бег», которая представляет собой интенсивный шаг в сочетании с переменным бегом. Более того, учиться бегать стоит с профессиональным тренером.

При этом ни одна спортивная программа не позволит снизить вес, если питание не будет здоровым и сбалансированным. Необходимо употреблять достаточно белков, а во время тренировок и физических нагрузок пить воду.

Ранее ученые сравнили эффект от бега и антидепрессантов.

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