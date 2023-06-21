Врач назвала неочевидные продукты для увеличения сексуальной активности

Для поднятия уровня тестостерона мужчинам и нуждающимся в этом женщинам можно включить в свой рацион ряд неочевидных продуктов, рассказала диетолог Лорен Манакер. Их она перечислила в колонке для издания Eat This, Not That.

Манакер советует есть семена тыквы: они содержат цинк, способствующий выработке мужского полового гормона, от которого зависит сексуальная активность. Источников этого микроэлемента являются и устрицы. Полезной, уточнила Манакер, может оказаться и богатая антиоксидантами корица.

Кроме того, продолжила Манакер, стабилизировать уровень тестостерона в крови позволяют бразильские орехи, гранатовый сок, красное вино, молоко и лосось.