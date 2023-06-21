Врач назвала сахар продуктом, который приближает старость

Существуют продукты, которые приближают наступление старости. О них предупредила терапевт Камила Исаева.

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По ее словам, избыток сахара негативно влияет на кожу, что делает ее менее эластичной. Кроме того, медик рекомендовала исключить из рациона сосиски и колбасы из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Она предупредила о вреде алкоголя. Спиртные напитки приводят к ухудшению когнитивных функций, передает Life.