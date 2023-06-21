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Сексолог объяснила повышение женского либидо во время менструации

Женщины могут больше хотеть интима во время месячных из-за характерных изменений в организме в этот период, рассказала сексолог Алина Максимова. Повышение женского либидо во время месячных она объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

Сексолог объяснила повышение женского либидо во время менструации
© Lenta.ru

Сексолог подтвердила, что некоторые женщины отмечают за собой повышенное желание вступать в интимную связь в начале менструального цикла.

«Это связано с тем, что в этот период увеличен приток крови к половым органам, что приводит к более ярким ощущениям во время близости и интенсивным оргазмам», — рассказала врач.

Также, добавила она, повышенный интерес к сексу может быть связан с повышенной увлажненностью влагалища, что актуально для женщин с сухостью влагалища, и заблуждением, что в менструацию нельзя забеременеть.

«Существует мнение, будто занятия сексом во время месячных для зачатия совершенно безопасны. Однако это не так, ведь сперматозоиды способны сохранять свою активность в теле несколько дней», — предупредила сексолог.

Интимная близость, заключила Максимова, в этот период не противопоказана, если оба партнера согласны, не имеют инфекций, передающихся половым путем, и женщине не больно. Для предотвращения беременности и передачи инфекций она рекомендовала использовать презерватив.

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