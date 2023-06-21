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Психолог назвал неожиданные плюсы и минусы сна без одежды

Сон обнаженным может помочь некоторым людям повысить самооценку, уверяет клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал пользу сна голышом и в одежде.

Психолог назвал неожиданные плюсы и минусы сна без одежды
© Lenta.ru

Многие люди предпочитают спать без одежды, полагая, что это улучшает их здоровье, настроение и сексуальную жизнь, рассказал психолог. По его словам, сон голышом имеет свои неожиданные плюсы и минусы. С одной стороны, он помогает расслабиться, повысить самооценку и укрепить интимные отношений с партнером.

С другой стороны, сон обнаженным может вызывать стресс, беспокойство и подвергать здоровье рискам. К тому же, сон голышом может привести к психологическому дискомфорту, если человек не уверен в своем теле или боится быть увиденным другими людьми.

Самбурский добавил, что у сна голышом есть и обратная сторона. Он может привести к переохлаждению организма, особенно если спать в холодной комнате или под тонким одеялом. Привычка спать без одежды может снизить иммунитет и увеличить вероятность простудных и воспалительных заболеваний, говорит собеседник «Ленты.ру».

На вопрос, стоит ли спать голышом или нет, может ответить только сам человек, уверяет психолог.

«Главное — слушать свое тело. Если вы чувствуете себя комфортно и счастливо без одежды, спите без нее. Если вы испытываете дискомфорт или беспокойство, не делайте этого. И помните: сон голышом не является гарантией здоровья или счастья. Он может быть только одним из факторов, влияющим на ваше состояние», — подвел итог Самбурский.

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