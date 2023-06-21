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Диетолог Мухина перечислила продукты, которые ухудшают настроение

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какие продукты могут ухудшить настроение. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Диетолог перечислила продукты, которые ухудшают настроение
© Unsplash

По словам медика, именно употребление жирной пищи и холодной воды может повлиять на настроение.

"Большое количество жирной пищи нагружает печень и желчный пузырь, возникает выброс желчи, может произойти желчная интоксикация. Также ее застой вызывает определенное настроение, гнев, недовольство", – объяснила Мухина.

Специалист отметила, что человек может даже не ощущать какой-то болезненности, физически это никак не будет выражаться.

Продукты, которые чаще вызывают пищевое отравление

Говоря о холодной воде, диетолог заявила, что в этом случае клетки реагируют на нее как на стоп-сигнал:

"Происходит мощная остановка кишечника, будет чувство тяжести".

Медик посоветовала пить теплую или горячую воду, которая будет расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Ранее были названы продукты, способные предотвратить выпадение волос.

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