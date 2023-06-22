Назван способ расслабить поясницу за 10 минут

Для начала нужно сесть на колени и развести их. Затем наклониться вперед и вытянуть руки по полу перед собой, положив лоб на коврик, отвести плечи от ушей, сохраняя руки прямыми. Далее нужно встать на четвереньки, плотно прижав руки к коврику, вдохнуть, опуская живот к полу и мягко выгибая спину, а затем выдохнуть, мягко округляя позвоночник.