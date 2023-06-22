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Назван способ расслабить поясницу за 10 минут

Международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина назвала способ расслабить поясницу за 10 минут. Об этом сообщает «Чемпионат».

Назван способ расслабить поясницу за 10 минут
© Lenta.ru

Для начала нужно сесть на колени и развести их. Затем наклониться вперед и вытянуть руки по полу перед собой, положив лоб на коврик, отвести плечи от ушей, сохраняя руки прямыми. Далее нужно встать на четвереньки, плотно прижав руки к коврику, вдохнуть, опуская живот к полу и мягко выгибая спину, а затем выдохнуть, мягко округляя позвоночник.

Следующим упражнением тренер назвала позу собаки мордой вниз. При ней нужно встать на четвереньки и толкнуть таз вверх, руками сильно отталкиваясь от пола. Необходимо расслабить шею и голову, а пятки должны стремиться к полу.

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