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Людям за 50 лет поможет похудеть диета долгожителей

С возрастом метаболизм замедляется, что становится проблемой для людей, достигших 50 –летнего возраста, желающих похудеть.

Людям за 50 лет поможет похудеть диета долгожителей
© runews24.ru

С возрастом сбросить лишние килограммы становится все сложнее. Особенно, это касается людей, перешагнувших 50-летний рубеж.

По словам врача-диетолога Евгении Пеговой, это связано с тем, что с возрастом в организме человека замедляются метаболические процессы. Поэтому тем, кто желает поддерживать стройность в этом возрасте, необходимо пересмотреть свой рацион питания и режим приема пищи.

Пегова считает, что как нельзя лучше в этом возрасте людям подходит диета долгожителей, в которой есть большое количество овощей, зеленых листовых, полезные жиров, а также орех, авокадо, оливки. Также в рационе должны присутствовать рыба и морепродукты, нежирное мясо, бобовые, фрукты и ягоды.

Кроме того, диетолог напомнила о важности поддержания физической активности.

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