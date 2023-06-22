Врач назвала метод борьбы с повышенным потоотделением

«Инъекции ботулотоксина могут привести к заметному снижению потоотделения уже после первой процедуры. Оценивать эффективность этого метода следует через две недели, так как для полного проявления действия этой процедуры может потребоваться некоторое время. Эффект может длиться до полугода в зависимости от дозы и индивидуальных особенностей», — отметила Савина.