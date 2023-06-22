Сексолог: долгое сохранение девственности не влияет на женское здоровье

Сексолог Мышкина: долгое сохранение девственности не влияет на женское здоровье
Сексолог Мышкина: долгое сохранение девственности не влияет на женское здоровье. А всё потому, что отсутствие секса на организме и не особо-то отражается — для него это не жизненно необходимый процесс. Другое дело — когда нет удовольствия, тактильных ощущений, чувства любви, привязанности и физической активности. Это уже может повлиять на организм, но точно не секс как таковой.
Да, секс связан с приятными ощущениями, близостью, любовью и удовольствием, но это можно получить и другим путём, отметила в беседе с «Сиб.фм» сексолог из Новосибирска Анастасия Мышкина.
По её словам, в медпрактике нет критериев, определяющих, до какого возраста женщина может хранить девственность. Так сказать, срок годности не ограничен.
«Срок годности у девственности — это вообще странная и непонятная концепция. Ну не было у человека до определённого возраста полового опыта, в этом нет повода для такого шума. Человек мог быть занят, не ставить в приоритет поиск отношений, да просто не хотеть секса — так бывает!» — высказалась сексолог.
А вот возраст начала половой жизни, наоборот, имеет важное значение. Главное — чтобы первый контакт произошёл не слишком рано, когда люди ещё не понимают, что это и зачем. Такой опыт может нанести физическую и психологическую травму, предупредила врач и напомнила, что секс — занятие для взрослых.
Меж тем россиянки, разумеется, сами решают, как распоряжаться целомудрием. Казалось бы, а есть варианты? Вы могли не знать, но девственность ещё и продают.
И на её рынке совсем недавно появилась новинка — 35-летняя жительница Новосибирска выставила на продажу интимную первую ночь за $1 млрд. В анкете она пояснила, что в любовь верит, но своего принца ждать уже устала.
Благодаря тому, что таких случаев немало, в этой сфере даже составляют специальный рейтинг. Делимся данными за 2022 год.
Топ городов по ценам на девственность
Нижний Новгород — $7,7 млн.
Москва — $1,1 млн.
Омск — $1 млн.
Красноярск — $476 929.
Краснодар — $425 116.
Топ возрастов россиянок, продающих девственность
33 года — $2,5 млн.
18 лет — $1,9 млн.
19 лет — $836 611.
35 лет — $507 500.
25 лет — $401 464.