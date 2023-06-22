Россиян научили распознавать панические атаки и справляться с ними

При панической атаке человек ощущает сильнейший парализующий страх, рассказала клинический психолог Дарья Суслова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян распознавать это неприятное состояние и справляться с ним.

© Lenta.ru

При панической атаке могут появляться неприятные ощущения в области живота (позывы в туалет), груди и сердца, объяснила психолог. Человеку становится трудно дышать из-за высокого пульса, и ему кажется, что произойдет инфаркт миокарда. Также при этом состоянии возникают фантомные мысли об инсульте.

Иногда причиной возникновения панической атаки может стать эмоциональное перенапряжение из-за ситуации, сложившейся в жизни, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если стресс был мощным и затяжным, психика сбрасывает напряжение через этот механизм.

По словам Сусловой, панические атаки настолько пугают людей, что не все видят это их положительное качество.