Россиян научили распознавать панические атаки и справляться с ними
При панической атаке человек ощущает сильнейший парализующий страх, рассказала клинический психолог Дарья Суслова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян распознавать это неприятное состояние и справляться с ним.
При панической атаке могут появляться неприятные ощущения в области живота (позывы в туалет), груди и сердца, объяснила психолог. Человеку становится трудно дышать из-за высокого пульса, и ему кажется, что произойдет инфаркт миокарда. Также при этом состоянии возникают фантомные мысли об инсульте.
Иногда причиной возникновения панической атаки может стать эмоциональное перенапряжение из-за ситуации, сложившейся в жизни, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если стресс был мощным и затяжным, психика сбрасывает напряжение через этот механизм.
По словам Сусловой, панические атаки настолько пугают людей, что не все видят это их положительное качество.
По мнению Сусловой, справиться с панической атакой поможет осознание того, что это состояние не представляет опасности для жизни, его можно корректировать. При этом самый действенный способ борьбы с паническими атаками — это работа с психиатром, который назначит медикаментозную терапию.