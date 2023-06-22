Косметолог: повышенная потливость бывает из-за хронического стресса

Косметолог Савина: повышенная потливость бывает из-за хронического стресса . Так что если вы вдруг стали потеть сильнее, чем прошлым летом на жаре за 30, уже можно задуматься. Но и это не истина — причиной могут быть и другие факторы. Может быть, половина вашего гардероба из синтетики или вы сильно прибавили в весе. Не исключены и гормональные нарушения.

© Секрет Фирмы

Как отличить усиленное потоотделение от нормального

Видео дня

Почему вообще появляется пот? Так организм охлаждается и защищается от перегрева. Это естественный процесс. А летом люди потеют сильнее из-за перегрева организма и высокой влажности воздуха. Чаще всего это нормально, отметила врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники «СМ-Косметология» Анастасия Савина.

Почему человек сильно потеет

Кроме как на жару, это реакция организма на:

хронический стресс;

лишний вес;

одежду из синтетики;

гормональные нарушения;

заболеваниями нервной системы;

инфекционные болезни.

Ну и, разумеется, лучшее, что можно сделать, — найти причину и устранить её.

Как снижают потоотделение в косметологии

Методов коррекции повышенного отделения сейчас множество.

Самый эффективный, доступный и безопасный — инъекции ботулотоксина. Этим препаратом воздействуют на локальный гипергидроз — когда потоотделение сильное в определённых областях тела (на ладонях, подмышечных впадинах и т. д.).

Сначала пробой Минора определяют область введения, затем маркером отмечают площадь гипергидроза и приступают к процедуре (можно с аппликационной анестезией). Важно делать процедуры у врача-косметолога и сертифицированными препаратами.

По словам Савиной, результат может быть заметен уже после первой.

«Оценивать эффективность этого метода следует через две недели, так как для полного проявления действия этой процедуры может потребоваться некоторое время. Эффект может длиться до полугода в зависимости от количества дозы и индивидуальных особенностей», — отметила она.