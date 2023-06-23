«В ожидании идеального отца»: названы шесть причин психологического бесплодия

Людям, у которых не получается стать родителями, зачастую предлагают не только медицинскую помощь, но и консультации психологов. Есть даже термин «психологическое бесплодие». Почему психика может сопротивляться процессу зачатия, «Вечерней Москве» рассказала психолог Юлия Лебедева.

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По ее словам, психологическое бесплодие — неспособность женщины зачать и выносить ребенка при полном гинекологическом и физическом здоровье организма. Собеседница «ВМ» назвала шесть причин, по которым может возникнуть этот недуг.

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Женщина не хочет ребенка от конкретного мужчины

Вроде бы в отношениях все хорошо, но что-то в них подсознательно напрягает. Возможно, женщина не уверена в своем партнере, он не обеспечивает ей чувство безопасности. Может быть, она сомневается в его способности обеспечить ребенка. И психика «тормозит» зачатие до появления идеального отца.

Женщина не видит для себя смысла в ребенке

Чаще всего такое психологическое состояние является ответом на давление со стороны. Родители требуют внуков, муж хочет наследника, подруги намекают, что часики тикают. И, в принципе, женщина вроде бы и сама не против ребенка, но в ответ на постоянные требования психика включает эффект сопротивления.

У женщины была очень плохая с ее точки зрения мать

Плохая — это или конфликтная, или холодная и равнодушная, или душащая своим вниманием, или асоциальная (алкоголичка, наркоманка). Выросшая с такой мамой девочка подсознательно отрицает материнскую фигуру и словно бы блокирует у себя эту роль и функцию.

В роду у женщины кто-то умер в процессе родовой деятельности

Возможно, трагедия произошла сравнительно недавно, близкие обсуждали это при девочке, думая, что она ничего не поймет. Однако последняя умом и не поняла, но на подкорку информация записалась. И появился неосознаваемый страх, что она тоже может погибнуть. Существует и так называемая генетическая память. И если предки по женской линии умирали в родах, это может быть «прописано» на генетическом уровне. Женщина об этом не знает, но забеременеть не может под влиянием глубинного «родового» страха.

Женщина психологически боится «принести в подоле»

Часто родители девочке твердят, что вот забеременеешь, в подоле принесешь (то есть родишь внебрачного ребенка), а это плохо, стыдно, ужасно. Что скажут родственники, друзья, соседи? Позор, в общем. Так девочку, а потом и девушку муштруют. Она вырастает, выходит замуж. Мозг опускает слова про подол, и остается другая установка: родишь — мама и папа разлюбят. И она не рожает. Чтобы якобы сохранить любовь родителей.

Женщина — чайлдфри

Почему она может исповедовать такой подход к жизни? Возможно, у нее самой было настолько плохое и беспросветное детство, что она боится такой же судьбы для своего ребенка. Глядя на деструктивные отношения в родительской семье, женщина может сомневаться в том, что она и ее супруг смогут стать хорошими родителями. Также идеи чайлдфри близки дамам, которые сами, по сути, еще дети. Не физиологически, а психологически. А дети, как известно, не рожают, психика снова довлеет над физиологией.