Врач назвал продукт вреднее сахара

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил об особой опасности "жидких" калорий, которые организм получает с рядом напитков. Например, с алкоголем.

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"Дело в том, что одной из особенностей спиртного является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара", - пишет в врач в своем Telegram-канале.

По его словам, калории, полученные с алкоголем, мгновенно идут в кровь.

Так, можно в принципе не есть никакие десерты, не класть в чай сахар, но быстро набирать лишний жир, регулярно позволяя себе порции спиртного.

Врач также напомнил, что любимое многими пиво, которое принято считать чуть ли не безвредным легким напитком, содержит так называемые фитоэстрогены - аналог женских половых гормонов. Именно поэтому у мужчин, которые пьют пиво литрами, формируется женский тип ожирения: большой живот, увеличивается грудь по женскому типу. Часто жир откладывается на бедрах. Чтобы избавиться от набранного могут понадобиться годы.

Кроме того, часто употребляемые летом всевозможные газированные напитки, энергетики и соки из фруктов представляют опасность для мозга.