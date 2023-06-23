Дерматолог перечислила несовместимые с загаром заболевания

«Потому что уже и защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям я тоже не советую сильно загорать. Выйти на солнышко и посидеть в тени — самое то, и то недолго», — заключила Галлямова.