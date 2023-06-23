Эндокринолог Павлова: Свежевыжатый сок может вызвать гепатоз
Специалист рассказала, что при злоупотреблении свежевыжатыми соками можно навредить здоровью.
Несмотря на то, что существует убеждение о пользе свежевыжатых соков, этот напиток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, к примеру, если использовать для приготовления сока апельсины, то полезные свойства фрукта – клетчатка, остается в жмыхе, а простые углеводы попадают в организм.
Это негативно сказывается на метаболизме печени. В результате при злоупотреблении этим соком можно «заработать» гепатоз.
Кроме того, свежевыжатый сок может стать причиной сахарного диабета и сердечных заболеваний, пишет «Спорт КП».