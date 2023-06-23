Свежевыжатый сок может вызвать гепатоз

Несмотря на то, что существует убеждение о пользе свежевыжатых соков, этот напиток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, к примеру, если использовать для приготовления сока апельсины, то полезные свойства фрукта – клетчатка, остается в жмыхе, а простые углеводы попадают в организм.