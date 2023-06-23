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Эндокринолог Павлова: Свежевыжатый сок может вызвать гепатоз

Специалист рассказала, что при злоупотреблении свежевыжатыми соками можно навредить здоровью.

Свежевыжатый сок может вызвать гепатоз
© runews24.ru

Несмотря на то, что существует убеждение о пользе свежевыжатых соков, этот напиток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, к примеру, если использовать для приготовления сока апельсины, то полезные свойства фрукта – клетчатка, остается в жмыхе, а простые углеводы попадают в организм.

Это негативно сказывается на метаболизме печени. В результате при злоупотреблении этим соком можно «заработать» гепатоз.

Кроме того, свежевыжатый сок может стать причиной сахарного диабета и сердечных заболеваний, пишет «Спорт КП».