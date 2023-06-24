Врач перечислил продукты, вызывающие аллергию и рак
Потребление продуктов с ГМО влияет на возникновение аллергии и онкологических заболеваний. Об этом заявил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.
— Я вижу это на практике. Ведь еще 20-30 лет назад не было такого, чтобы у здорового 40-летнего мужчины ни с того ни с сего возникала аллергия. Аллергия всегда была уделом детей, юных молодых людей и девушек, — сказал он.
Чем старше человек становится, тем быстрее снижается общая реактогенность его организма снижается. По этой причине у людей возникает все меньше аллергических реакций. Однако сейчас ситуация изменилась, и аллергия может появиться даже у взрослых, передает «Царьград».
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о главных правилах питания после 40 лет. По его словам, нередко морщины и некоторые проблемы в организме начинаются из-за неправильного питания и образа жизни.