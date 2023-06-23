Диетолог назвала помогающие продлить молодость продукты

Существуют продукты, которые содержат вещества, позволяющие сохранить молодость и жить долго. Об этом рассказала диетолог Лиза Янг.

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Так, в морепродуктах и мясе содержится большое количество таурина. Это хороший антиоксидант и противовоспалительное средство, который помогает пищеварению и выработке энергии, а также укрепляет иммунитет. У пожилых людей количество таурина в организме снижается, поэтому его необходимо восполнять.

Таурином особенно богаты, по словам Янг, гребешки, мидии, креветки, осьминоги и устрицы. Кроме того, его содержат нори, использующиеся при приготовлении суши. Также существуют многочисленные пищевые добавки и напитки, содержащие таурин, передает МИР 24.

В свою очередь терапевт Камила Исаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы предотвратить ранее старение кожи. Эксперт советует употреблять меньше сахара, пищевых добавок, колбасных изделий, передает Nation news.