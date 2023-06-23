Как превратить спорт в привычку

По словам Андрея Тяжельникова, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения, постановка достижимых целей имеет решающее значение для поддержания мотивации к регулярным занятиям спортом. В разговоре с Лента.ру он раскрыл эффективный способ превратить занятия спортом в привычку.

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Тяжельников подчеркнул, что мотивирующей целью может быть желание достичь конкретных целей в течение определенного периода времени. Важно разбить эту цель на этапы и постепенно двигаться к ней, начиная с небольших нагрузок, учитывающих возраст и состояние здоровья. Например, можно начать с бега на короткие дистанции или записаться на занятия фитнесом для начинающих и постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

Последовательность, считает эксперт, - это ключ к успеху. Кроме того, Тяжельников подчеркнул важность восстановления мышц после тренировки. Отдых - важнейшая часть достижения результатов в спорте.